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Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor'u mağlup etti

Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki 12. hafta mücadelesinde Bigadiç Belediyespor'u İzmir'de 3-1 mağlup ederek ligde 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor\'u mağlup etti
17.12.2023 - 10:57,
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Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki 12. hafta mücadelesinde Bigadiç Belediyespor'u İzmir'de 3-1 mağlup ederek ligde 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Bu sezon Efeler Ligi'ne 3'te 0 yaparak başlayan ve daha sonra aldığı başarılı sonuçlarla kendine gelen Arkas Spor, 12. hafta karşılaşmasında Bigadiç Belediyespor'u konuk etti. Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 3-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte arka arkaya üçüncü galibiyetini elde eden Arkas Spor, maç fazlasıyla puan tablosunda da 6. sıraya kadar yükseldi. Öte yandan Arkas Spor, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Alanya Belediyespor'u mağlup ederek hem üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor hem de üst sırala iyice yaklaşmayı hedefliyor. İzmir ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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