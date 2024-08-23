Arkas Spor, Can Koç ile sözleşme imzaladı

Spor

İZMİR,

EFELER Ligi ekiplerinden Arkas Spor, dış transferde Akkuş Belediyespor'dan pasör çaprazı Can Koç ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Voleybola İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başlayan 21 yaşındaki voleybolcu, geçen sezon Efeler Ligi'nde Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor formasını terletti. Kadrosundaki 6 isimle yollarını ayırdıktan sonra 3 takviye yapan Arkas Spor'un 4'üncü dış transferi Can Koç oldu.