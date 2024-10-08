Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'na Galibiyetle Başlamak İstiyor

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Erkekler CEV Challenge Kupası 1. tur ilk maçında yarın Finlandiya'dan AKAA'yı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, organizasyona galibiyetle başlamak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı açıklamada, AKAA'yı yenmek istediklerini belirtti. Alacakları galibiyetle rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedeflediklerini aktaran Özden, "Balkan Kupası'nı kazandıktan sonra yolumuza CEV Challenge Kupası'nda devam ediyoruz. AKAA'yı taraftarımızın desteğiyle mağlup ederek Avrupa arenasına galibiyetle başlamak hedefindeyiz. Tüm ekibimize başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak Arkas Spor-AKAA maçı, saat 19.00'da başlayacak.