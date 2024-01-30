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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Olympiacos ile karşılaşacak - Son Dakika
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Olympiacos ile karşılaşacak

Arkas Spor, CEV Kupası'nda Play-Off Turu'nda İspanya'nın Rio Duero ekibini eleyerek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Çeyrek final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile deplasmanda karşılaşacaklar. Maç Pire'de oynanacak ve Arkas Spor, avantajlı bir skorla İzmir'e dönmek istiyor.

Arkas Spor, CEV Kupası\'nda Olympiacos ile karşılaşacak
30.01.2024 - 10:23,
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İZMİR,

CEV Kupası'nda Play-Off Turu'nda İspanya'nın Rio Duero ekibini eleyerek adını son 8 takım arasına yazdıran Arkas Spor, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile karşılaşacak. Pire kentindeki Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Maçı Mauro Carlo Goitre (İtalya) ile Magdalena Niewiarowska (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.

Avrupa arenasında bu sezon oynadıkları 8 maçı da kazandıklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir maç bizi bekliyor; ancak galibiyet istiyoruz. İzmir'e avantajlı bir skorla dönecek güç ve inanca sahibiz. Oyuncularımıza olan güvenimiz tam" dedi.

Arkas Spor, rakibiyle rövanş maçını 7 Şubat Çarşamba günü evinde oynayacak.

Kaynak: DHA
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