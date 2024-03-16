Salon: Şehit Okan Dinçer
Hakemler: Serap Kuka, Melike Özkan Erol
Bigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden, Murat Al ( Salih Özdemir, İlker Alican Çakır)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Canham, Hoag, Kartev ( Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 12-25, 15-25, 17-25
Süre: 61 dakika (19, 22, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyet elde etti. ÇBK Mersin, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.
Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Yazıcı, öğrencilere sporun önemini anlatarak, Trabzonspor'un gelecek hedeflerinden bahsetti. Ayrıca, Yazıcı'ya öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ÇBK Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyetini sürdürdü. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen ÇBK Mersin, oyunda kontrolü elinde tuttu ve rahat bir galibiyet elde etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Trabzon'a geldi. Takım, Trabzon Havalimanı'na özel uçakla iniş yaptıktan sonra kampa gireceği otele hareket etti. Otel önünde taraftarlar tarafından karşılanan teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, sevgi gösterileriyle karşılandı. Bazı futbolcular ise taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.
Ahlatcı Çorum FK'nin yardımcı antrenörü Ziya Akçeken, zorlu mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Akçeken, maçta istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak buldukları gollerden sonra kimliklerini ortaya koyduklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iki takımın da sahada muhteşem performans sergilediğini ancak futbol şansının Çorum FK'den yana olduğunu ifade etti.
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