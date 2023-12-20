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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti. - Son Dakika
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti.

Arkas Spor, CEV Kupası play-off turunda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti. İlk maç İspanya'da, rövanş ise İzmir'de oynanacak.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası\'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti.
20.12.2023 - 11:01,
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası play-off turundaki rakibi İspanyol ekibi Rio Duero oldu.

Organizasyonda Çekya'dan CEZ Karlovarsko'yu her iki maçta da yenerek adını play-off turuna yazdıran Arkas Spor, bu turda İsviçre temsilcisi Chenois'i saf dışı bırakan İspanya'dan Rio Duero ile karşılaşacak.

Eşleşmede ilk maç 9-10 veya 11 Ocak'ta İspanya'nın Soria kentinde, rövanş ise 1 hafta sonra İzmir'de oynanacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti. - Son Dakika
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