Arkas Spor Evinde Alanya Belediyespor'u Mağlup Etti

Spor

İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Arzu Uzatöz

ARKAS SPOR: Carisio, Burutay, Burakhan, Grozer, Gazi, Zenger, Ulaş Onur, Melih, Can

ALANYA BELEDİYESPOR: Seganov, Aciobanitei, Emin, Bardia, Gökhan, Halit, Fatih, Burak, İsmail, İrfan, Ahmetcan, Azizcan, Uğur

SETLER: 25-23, 25-14, 21-25, 25-12

SÜRE: 105 dakika (29, 23, 30, 23)

EFELER Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 25-14, 21-25 ve 25-12'lik skorlara sona erdi. Bu sonuçla Arkas Spor üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.