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Arkas Spor, lider Halkbank'ı konuk edecek - Son Dakika
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Arkas Spor, lider Halkbank'ı konuk edecek

CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselen Arkas Spor, Efeler Ligi'nde lider Halkbank'ı yarın İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Son maçlarda başarılı sonuçlar alan Arkas Spor, Halkbank maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar takıma destek olmak için salona davet edildi.

Arkas Spor, lider Halkbank\'ı konuk edecek
20.01.2024 - 10:30,
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CEV Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Arkas Spor, yarın Efeler Ligi'nde lider Halkbank'ı konuk edecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Son 2 maçında Galatasaray (D) ve Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek çıkış yakalayan Arkas Spor, dişli rakibini de dize getirip 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden ligin ikinci yarısında önemli galibiyetlere imza attıklarını belirterek, "Halkbank maçını da kazanarak serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı takımımıza desteğe salona davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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