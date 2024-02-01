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Arkas Spor, Olympiacos'a deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
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Arkas Spor, Olympiacos'a deplasmanda mağlup oldu

Arkas Spor, Olympiacos\'a deplasmanda mağlup oldu

CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, Yunanistan ekibi Olympiacos'a 3-2 mağlup oldu. Ancak, rövanş öncesi puan alarak teselli bulan İzmir temsilcisi, ikinci karşılaşmada seyircisinin desteğiyle tur atlamayı hedefliyor.

01.02.2024 12:41
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CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor, galip gelemese de 7 Şubat Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş öncesi puan alarak teselli buldu. İzmir temsilcisi ikinci karşılaşmada seyircisinin desteğiyle rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde tur atlayıp adını bu kupada ilk kez yarı finale yazdıracak. Mavi-beyazlıların 3-2'lik galibiyeti halinde tur atlayan takımı altın set sonucu belirleyecek. Avrupa'da bu sezon 8'de 8 yaptıktan sonra ilk yenilgisini alan Arkas Spor, rövanşta seyircisinin desteğiyle zafere uzanmayı hedefliyor. Bu arada Arkas Spor'da Grozer'in 28 sayısı galibiyete yetmedi.

Kaynak: DHA

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