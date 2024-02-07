Arkas Spor, Olympiacos'u mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Arkas Spor, Olympiacos'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Arkas Spor, Olympiacos\'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Erkekler CEV Kupası Çeyrek Final mücadelesinde deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor, evinde çıktığı rövanş maçını 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 25-22 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi. Efe Mandıracı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

07.02.2024 20:58
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

ARKAS SPOR: Kartev, Ulaş Onur, Efe, Ertuğrul Gazi, Grozer, Burutay, Ahmet, Halil İbrahim

OLYMPIAKOS: Koumentakis, Tzourits, Stern, Oliva, Pajenk, Travica, Karasavvidis, Tziavras, Dalakouras, Bonatto

SETLE: 25-23, 25-22, 25-21

SÜRE: 81 dakika (26, 27, 28)

Erkekler CEV Kupası Çeyrek Final mücadelesinde deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor, evinde çıktığı rövanş maçını 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 25-22 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi.

CEV Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren İzmir temsilcisi tur sevincini salondaki seyircileriyle paylaştı. Mavi-beyazlılarda Efe Mandıracı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi yarın oynanacak SVG Lüneburg - AONS Milon NEA Smyrni maçının ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

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