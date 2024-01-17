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Arkas Spor, Rio Duero'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Arkas Spor, Rio Duero'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ikinci maçında İspanya'nın Rio Duero takımını 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelede Arkas Spor'un en skorer ismi 13 sayı üreten Efe Mandıracı oldu.

Arkas Spor, Rio Duero\'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
17.01.2024 - 20:48,  Güncelleme: 20:51
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SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Tomislav Popovic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Ertuğrul Gazi, Efe, Grozer, Kartev, Hoag, Ahmet, Onurcan, Burutay, Canham, Gökçen, Ulaş Topbaşlı

RIO DUERO: Tous, Lopez, Zamorano, Flores, Cunha, Gomez, Martin, Abeytua, Pellicer, Salvador, Aulisi

SETLER: 25-22, 25-20, 25-23

SÜRE: 73 dakika (23', 24', 26')

Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ikinci maçında İspanya'nın Rio Duero takımını 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 25-20 ve 25-23'lik skorlarla sonuçlandı. Arkas Spor'da en skorer isim 13 sayı üreten Efe Mandıracı oldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arkas Spor, Rio Duero'yu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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