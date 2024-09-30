Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank ile Kapışıyor

Spor

İZMİR,

İZMİR'in voleyboldaki öncü kulüplerinden Arkas Spor, 2024 Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda yarın Halkbank ile karşı karşıya gelecek. İstanbul TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak dev maç saat 17.00'de başlayacak. Geçen sezon Efeler Ligi'nde ve Erkekler Kupa Voley'de şampiyon olan Halkbank ile Kupa Voley'de final oynayan Arkas Spor, bu kez Şampiyonlar Kupası'nı almak için mücadele edecek.

Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Şimdiye kadar 14 kez düzenlenen Şampiyonlar Kupası'nda Halbank 4 kez zafere ulaşırken, Arkas Spor ilk defa bu kupayı müzesine götürmeye çalışacak. Yeni sezon öncesi Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanan Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası'nda da zafere ulaşıp çifte sevinç yaşamayı hedefliyor.