Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti

Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor, Spor Toto'yu setlerde 3-0'lık skorla geçti.

03.11.2024 18:46
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Gani Arslan

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)

Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Maugututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya)

Setler: 26-24, 25-21, 25-20

Süre: 86 dakika (31, 27, 28)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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