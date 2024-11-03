Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Gani Arslan
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Maugututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya)
Setler: 26-24, 25-21, 25-20
Süre: 86 dakika (31, 27, 28)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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