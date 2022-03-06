Arkas Spor'un konuğu Sorgun Belediyespor - Son Dakika
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Arkas Spor'un konuğu Sorgun Belediyespor

06.03.2022 12:12
Arkas Spor'un konuğu Sorgun Belediyespor

AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta kapanış maçında Arkas Spor ile Sorgun Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta kapanış maçında Arkas Spor ile Sorgun Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, normal sezonun son 5 haftasına girdiklerini hatırlattı.

Kalan müsabakalarını kazanmak istediklerini belirten Özden, "Son haftalarda alınacak sonuçlar ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyor. Sorgun Belediyespor'u da yenerek üst üste 3. galibiyetimizi almak ve taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Sorgun Belediyespor karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.

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Arkasspor'un konuğu Sorgun Arkasspor'un konuğu Sorgun Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına devam etti Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına devam etti

Sorgun Belediyespor, Arkas Spor, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arkas Spor'un konuğu Sorgun Belediyespor - Son Dakika


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