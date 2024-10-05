Arkas Spor ve Altekma Sezonu Açıyor - Son Dakika
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Arkas Spor ve Altekma Sezonu Açıyor

İzmir derbisinde Arkas Spor ve Altekma, Efeler Ligi'nde karşılaşıyor. Maç saat 15.00'te.

05.10.2024 11:00
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EFELER Ligi'nde 2024-25 sezonun ilk haftasında iki İzmir temsilcisi Arkas Spor ile Altekma birbirlerine rakip olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeni sezon öncesi önce Balkan Kupası'nı daha sonra Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Arkas Spor ile 1 yıl aradan sonra Efeler Ligi'ne dönen Altekma sezona galibiyetle başlamayı hedefliyorlar. İki takım son olarak TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda karşı karşıya gelmiş, Arkas Spor maçı 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor ve Altekma Sezonu Açıyor - Son Dakika

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