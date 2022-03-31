Arkas Spor, yarın Cizre Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Arkas Spor, yarın Cizre Belediyespor'a konuk olacak

31.03.2022 11:43
Arkas Spor, yarın Cizre Belediyespor'a konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son haftasına 4. sırada giren Arkas Spor, yarın Allpower Akü Cizre Belediyespor'a konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son haftasına 4. sırada giren Arkas Spor, yarın Allpower Akü Cizre Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, son hafta karşılaşmasını da kayıpsız kapatmak istediklerini belirtti.

Son müsabakada hata yapmak istemediklerini kaydeden Özden, "Halkbank galibiyeti hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım oldu. AllPower Akü Cizre Belediyespor'u da yeneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son hafta öncesinde Spor Toto'nun 3 puan önünde 4. durumda bulunan Arkas Spor, yarınki müsabakada en az 1 puan aldığı takdirde play-off 1. etap maçlarında yer alacak. Mavi-beyazlı ekip, ligi 4. sırada bitirmesi halinde play-off'ta Halkbank'la eşleşecek.

Şırnak Spor Salonu'ndaki Allpower Akü Cizre Belediyespor-Arkas Spor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak.

YORUMLAR
500
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Arkasspor, Cizre'ye konuk oluyor Arkasspor, Cizre'ye konuk oluyor

Efeler Ligi, Arkas Spor, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arkas Spor, yarın Cizre Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika


Son Dakika
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:54:52. #1.12#
SON DAKİKA: Arkas Spor, yarın Cizre Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement