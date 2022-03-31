Arkas Spor, yarın Cizre Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son haftasına 4. sırada giren Arkas Spor, yarın Allpower Akü Cizre Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, son hafta karşılaşmasını da kayıpsız kapatmak istediklerini belirtti.

Son müsabakada hata yapmak istemediklerini kaydeden Özden, "Halkbank galibiyeti hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım oldu. AllPower Akü Cizre Belediyespor'u da yeneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son hafta öncesinde Spor Toto'nun 3 puan önünde 4. durumda bulunan Arkas Spor, yarınki müsabakada en az 1 puan aldığı takdirde play-off 1. etap maçlarında yer alacak. Mavi-beyazlı ekip, ligi 4. sırada bitirmesi halinde play-off'ta Halkbank'la eşleşecek.

Şırnak Spor Salonu'ndaki Allpower Akü Cizre Belediyespor-Arkas Spor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak.