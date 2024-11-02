Arkas Spor Zirve Takipçisiyle Karşılaşacak

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EFELER Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanışan Arkas Spor yarın 6'ncı hafta mücadelesinde evinde zirve takipçisi Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Yasin Okumuş, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Son 2 karşılaşmasını kaybeden Altekma ise Ordu deplasmanında 13.00'te Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak.