Arkasspor avantajı kaptı

CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında evinde Spor Toto'yu 3-2 mağlup eden Arkasspor, 8 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.

CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında evinde Spor Toto'yu 3-2 mağlup eden Arkasspor, 8 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti. Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 3-0 mağlup ettiği Spor Toto önünde CEV Kupası'nda 2-0 öne geçen mavi-beyazlılar, rakibi skoru 2-2'ye getirmesine rağmen tie-break setinde hata yapmadı. İzmir temsilcisi, Ankara'da oynanacak rövanşta 3-2 geriye düşse bile, son bir şans olarak 15 sayı üzerinden oynanacak altın setle turu geçme fırsatı yakalayacak. Turu geçecek Türk ekibi, 8'li finaller turunda Mladost Zagreb (Hırvatistan) - Vero Volley Monza (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı Monza deplasmanda 3-1 kazandı.



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