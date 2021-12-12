Arkasspor lidere konuk

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki 12'nci haftanın kapanış maçında Arkasspor, yarın namağlup lider Halkbank'a konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki 12'nci haftanın kapanış maçında Arkasspor, yarın namağlup lider Halkbank'a konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi TRT Spor Yıldız ekrana getirecek. Ligde Halkbank oynadığı 11 maçı da kazanırken, Arkasspor ise 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle haftaya 5'inci sırada başladı. Lider Halkbank önünde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir karşılaşma olacak ancak kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



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