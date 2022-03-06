AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Kızıltepespor'u mağlup eden Arkasspor, yarın evinde Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayıp, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 22 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Yozgat ekibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Arkasspor'un konuğu Sorgun - Son Dakika