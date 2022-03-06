Arkasspor'un konuğu Sorgun - Son Dakika
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Arkasspor'un konuğu Sorgun

06.03.2022 11:19
Arkasspor'un konuğu Sorgun

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Kızıltepespor'u mağlup eden Arkasspor, yarın evinde Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Kızıltepespor'u mağlup eden Arkasspor, yarın evinde Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayıp, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 22 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Yozgat ekibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.


- İzmir
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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Spor Toto: 3 Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Spor Toto: 3

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor'un konuğu Sorgun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkasspor'un konuğu Sorgun - Son Dakika
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