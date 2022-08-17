Quintana, 2022 Fransa Bisiklet Turu'ndan diskalifiye edildi - Son Dakika
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Quintana, 2022 Fransa Bisiklet Turu'ndan diskalifiye edildi

17.08.2022 19:26
Quintana, 2022 Fransa Bisiklet Turu'ndan diskalifiye edildi

Arkea-Samsic takımının Kolombiyalı bisikletçisi Nairo Quintana, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 6. sırada bitirdiği 2022 Fransa Bisiklet Turu'ndan diskalifiye edildi.

Arkea-Samsic takımının Kolombiyalı bisikletçisi Nairo Quintana, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 6. sırada bitirdiği 2022 Fransa Bisiklet Turu'ndan diskalifiye edildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nden (UCI) yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak 32 yaşındaki sporcunun kan numunesinde yasaklı "tramadol" maddesine rastlanması gösterildi.

Tramadol kullanımının, dopingle mücadele kurallarını ihlal etmese de yan etkileri yüzünden sporcuların güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla UCI Tıbbi Kuralları'na aykırı olduğu hatırlatıldı.

Karara 10 gün içinde itiraz edebileceği bilgisi verilen Quintana'nın, UCI Tıbbi Kuralları'nı ilk kez ihlal ettiği için yarışmaya devam edebileceği belirtildi.

Yol bisikletinin üç büyük yarışından ikisini (2014 İtalya Turu, 2016 İspanya Turu) kazanan Quintana, Fransa Turu'nda ise 2013 ve 2015'te ikinciliği elde etmişti.

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Kaynak: AA

Nairo Quintana, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Quintana, 2022 Fransa Bisiklet Turu'ndan diskalifiye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Quintana, 2022 Fransa Bisiklet Turu'ndan diskalifiye edildi - Son Dakika
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