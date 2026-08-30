Armada Praxis, Ortahisar'ı Farkla Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar'ı 36-17 yenerek sezonu açtı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-17 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 18-9 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan konuk takım, müsabakadan 36-17 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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