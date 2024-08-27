Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Kadınlar Süper Kupa Şampiyonu

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu
Hakemler: Gökhan Keskin, Orhan Keskin
Armada Praxis Yalıkavak: Rombescu, Beyza Gedik 1, Buket Seven 1, Gözde Seven, Yeliz Özel 5, Armina 8, Sude Karademir, Bilgenur Öztürk 6, Nurceren Akgün Göktepe 2, Özlem Taşkın, Ceylan Aydemir 6, Tuana Akman, Hatice Özdemir 5, İlke Yıldız 1, Edanur Burhan 2
Yenimahalle Belediyespor: İlayda Çıtak, Hatice Karataş 2, Eylül Bilgiç, Elif Yaren Uzun 4, Sevgi Kalyoncuoğlu 8, Gazel Yılmaz, Seda İrem Güleç, Ceren Subaşı 2, Demet Sonkaya, Ceyda Doğan 4, İlayda Çıtak, Yağmur Aktay 4, Burcu Yavaş, Hande Muhcu, Medine Eserkaya, Tuğçe Songür, Açelya Kaya
Devre: 16-12
İki dakika cezası alanlar: Ceyda Doğan, Hande Muhcu (Yenimahalle Belediyespor), Yeliz Özel, Gözde Seven, Armina, Hatice Özdemir, Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak)
Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek kupanın sahibi oldu.
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