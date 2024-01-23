Armada Praxis Yalıkavak\'ın çeyrek finaldeki rakibi Benfica

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavak'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz'in Benfica takımı oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada çeyrek final ve yarı final kuraları, 2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası maçlarının oynandığı Almanya'nın Köln kentindeki LANXESS Arena'da çekildi.
Armada Praxis Yalıkavak, çeyrek finalde Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.
Rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak Armada Praxis Yalıkavak, tur atlaması halinde yarı finalde, MSK IUVENTA Michalovce (Slovakya)/Cabooter HandbaL Venlo (Hollanda) çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kupada çeyrek final ilk karşılaşmaları 9-10 Mart, rövanşları 16-17 Mart'ta yapılacak. Yarı final ilk maçları 20-21 Nisan, rövanşları ise 27-28 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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