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Armada Praxis Yalıkavak'ın çeyrek finaldeki rakibi Benfica - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak'ın çeyrek finaldeki rakibi Benfica

Armada Praxis Yalıkavak, Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti. İlk maç deplasmanda oynanacak olan Armada Praxis Yalıkavak, tur atlaması halinde yarı finalde Slovakya veya Hollanda takımıyla karşılaşacak. Kupada çeyrek final maçları Mart ayında, yarı final maçları ise Nisan ayında oynanacak.

Armada Praxis Yalıkavak\'ın çeyrek finaldeki rakibi Benfica
23.01.2024 - 16:21,
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavak'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz'in Benfica takımı oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada çeyrek final ve yarı final kuraları, 2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası maçlarının oynandığı Almanya'nın Köln kentindeki LANXESS Arena'da çekildi.

Armada Praxis Yalıkavak, çeyrek finalde Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak Armada Praxis Yalıkavak, tur atlaması halinde yarı finalde, MSK IUVENTA Michalovce (Slovakya)/Cabooter HandbaL Venlo (Hollanda) çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kupada çeyrek final ilk karşılaşmaları 9-10 Mart, rövanşları 16-17 Mart'ta yapılacak. Yarı final ilk maçları 20-21 Nisan, rövanşları ise 27-28 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA
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Portekiz, Almanya, Benfica, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Armada Praxis Yalıkavak'ın çeyrek finaldeki rakibi Benfica - Son Dakika
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