Armada Praxis Yalıkavak, Kupayı Kazandı - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak, Kupayı Kazandı

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Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol

Hakemler: Mesut Ateş, Kürşat Kef

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Beyzanur Türkyılmaz 4, Ayşenur Solmaz 1, Cansu Akalın 4, Monika Janeska Kıldan 5, Büşranur Şaş, Fatma Ay Babur, Polina Gorbatsjova 3, Yağmur Bembeyaz, Sena Nur Çelik, Ziva Copi, Sibel Gündoğdu, Zeynepnur Kendirci 1, Ceyhan Coşkunsu, Emine Gökdemir 4, Francisca Araujo Joao 9

Armada Praxis Yalıkavak: Jalisha Vera Maria Loy 2, Edanur Burhan 8, Havin Bozkurt, Gülcan Tügel 10, Ceylan Aydemir, Tuana Akman 2, Şükran Beytekin, Beyza Ata, Kevser Bektaş, Arzu Nisa Akbulut, Michaella Eunice Magba 1, Iuliia Andriichuk 4, Valeria Baranik 7

Devre: 18-20

İki dakika cezası alanlar: Beyzanur Türkyılmaz, Emine Gökdemir, Francisca Araujo Joao, Polina Gorbatsjova (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Ceylan Aydemir, Iuliia Andriichuk, Valeria Baranik (Armada Praxis Yalıkavak)

Hentbolda Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yenen Armada Praxis Yalıkavak kazandı.

Maçı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu Gürsoy ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da izledi.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Maç Sonucu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Armada Praxis Yalıkavak, Kupayı Kazandı - Son Dakika

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