Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde beşinci kez Dörtlü Final'de - Son Dakika

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Organizasyonda normal sezonu 6. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ligi 3. basamakta bitiren AX Armani Exchange Milan ile play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaştı.

Serinin ilk iki maçı İtalya'da oynanırken, Anadolu Efes ilk müsabakayı 64-48 kazanarak 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmadan AX Armani Exchange Milan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.

Anadolu Efes, İstanbul'da yapılan üçüncü ve dördüncü müsabakalarda 77-65 ve 75-70 galip gelerek, seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Maç sonunda büyük sevinç

Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Lacivert-beyazlı oyuncular, bitiş düdüğünün ardından saha ortasında birbirlerine sarılarak Dörtlü Final'e kalmanın sevincini yaşadı.

Salonu dolduran taraftarlar da başantrenör Ergin Ataman ve oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'i kutladı.

Karşılaşmayı salonda takip eden Bakan Kasapoğlu, bitiş düdüğünün ardından saha içinde Ergin Ataman ve oyuncuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, lacivert-beyazlıların soyunma odasını da ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Beşinci kez Dörtlü Final'de

Son şampiyon Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda beşinci kez Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Lacivert-beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da da Dörtlü Final'de mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'deki ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Anadolu Efes, geçen sezon ise yer aldığı Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in ilk gününde Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen lacivert-beyazlı takım, finalde ise İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ergin Ataman'ın beşinci Dörtlü Final'i

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde beşinci kez Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak.

Ataman, lacivert-beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000 (Suprolig), 2018-2019 ve 2020-2021'de de Dörtlü Final'e taşımıştı.

Deneyimli başantrenör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena'nın başında da 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı.

Yarı finalde rakip Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibi olacak

Anadolu Efes, Dörtlü Final'deki ilk maçını Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle yapacak.

Olympiakos'un 2-1 önde olduğu eşleşmedeki dördüncü maç yarın oynanacak.

Dörtlü Final Sırbistan'da

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek.

Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'de ilk maçlar 19 Mayıs Perşembe günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.