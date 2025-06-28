Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Marko Arnautovic ilgilendiği öne sürülmüştü. Bu doğrultuda Avusturya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Avusturya basınından Peterlinden.live'ın haberine göre; Inter'den ayrılan golcü futbolcu Marko Arnautovic, milli takımdan yakın arkadaşı olan ve şu anda Beşiktaş U19 takımında antrenörlük yapan Veli Kavlak'ı telefonla aradı. 36 yaşındaki futbolcunun Veli Kavlak'tan Beşiktaş hakkında bilgi aldığı iddia edildi.
Geride bıraktığımız sezon Inter ile 28 maçta forma giyen deneyimli golcü, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Arnautovic'ten Veli Kavlak'a telefon! Beşiktaş'ı sordu - Son Dakika
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