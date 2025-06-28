Arnautovic\'ten Veli Kavlak\'a telefon! Beşiktaş\'ı sordu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Marko Arnautovic ilgilendiği öne sürülmüştü. Bu doğrultuda Avusturya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

VELİ KAVLAK'I TELEFONLA ARADI

Avusturya basınından Peterlinden.live'ın haberine göre; Inter'den ayrılan golcü futbolcu Marko Arnautovic, milli takımdan yakın arkadaşı olan ve şu anda Beşiktaş U19 takımında antrenörlük yapan Veli Kavlak'ı telefonla aradı. 36 yaşındaki futbolcunun Veli Kavlak'tan Beşiktaş hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Inter ile 28 maçta forma giyen deneyimli golcü, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.