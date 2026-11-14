Arnavutköy Belediyespor, Somaspor'u 2-1 yenerek Somaspor'un umutlarına darbe vurdu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hatayspor galibiyetiyle alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Somaspor iç sahada Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek fren yaptı. Soma Nazım Yavuz Stadı'ndaki maçta konuk ekibin gollerini 25 ve 50'nci dakikalarda Cem Talha Dinçer kaydetti. Emir Şenocak'ın 60'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Somaspor'a Enes Yetkin'in 82'nci dakikada gelen tek golü puan için yetmedi.