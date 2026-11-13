Arnavutluk, Finlandiya'yı 2-0 yenerek Muçi ve Manaj'ın golleriyle galibiyete ulaştı - Son Dakika
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Arnavutluk, Finlandiya'yı 2-0 yenerek Muçi ve Manaj'ın golleriyle galibiyete ulaştı

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Arnavutluk, Finlandiya\'yı 2-0 yenerek Muçi ve Manaj\'ın golleriyle galibiyete ulaştı
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UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Arnavutluk, sahasında Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Trabzonsporlu Ernest Muçi 35'inci dakikada gol atıp maçın oyuncusu seçilirken Sivassporlu Rey Manaj 50'nci dakikada ikinci golü kaydetti.

Arnavutluk, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Finlandiya'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Arnavutluk'un galibiyetinde Türkiye'de forma giyen Ernest Muçi ve Rey Manaj'ın attığı goller önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın 35'inci dakikasında gol perdesini açan Trabzonspor'un yıldız ismi Ernest Muçi, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçildi. Bordo-mavili ekibe transferinin ardından yükselen form grafiğini sürdüren Muçi, kulübünde gösterdiği performansı milli takımda da ortaya koydu. Bu sezon Trabzonspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 3 gol ve 6 asist kaydeden Arnavut futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde de 1 asistlik katkı sağladı.

MANAJ GOLCÜ KİMLİĞİNİ MİLLİ TAKIMDA DA SÜRDÜRDÜ

Türkiye'de Sivasspor forması giyen tecrübeli golcü Rey Manaj ise karşılaşmanın 50'nci dakikasında Arnavutluk'un ikinci golünü kaydetti. Trendyol 1'inci Lig'de Sivasspor formasıyla 13 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Manaj, milli takımda da etkili oyununu sürdürdü. Arnavut golcü, UEFA Uluslar C Ligi'nde 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: DHA
Ernest MuçiFinlandiyaFutbolDünyaSporSon Dakika

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