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Tekvando: Avrupa Ümitler Şampiyonası

27.09.2022 19:34
Tekvando: Avrupa Ümitler Şampiyonası

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular biri altın 3 madalya elde etti.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular biri altın 3 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 58 kiloda kotalı sporculardan Enes Kaplan altın, aynı kiloda Bilal Küskü bronz madalya kazanırken, kadınlar 53 kiloda Özge Özbey gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde, 4 sıklette müsabakalar yapılacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Tiran, Spor, Güncel, Son Dakika

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