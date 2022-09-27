Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran 'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Tekvando: Avrupa Ümitler Şampiyonası - Son Dakika

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