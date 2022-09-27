Tekvando: Avrupa Ümitler Şampiyonası

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular biri altın 3 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.
Erkekler 58 kiloda kotalı sporculardan Enes Kaplan altın, aynı kiloda Bilal Küskü bronz madalya kazanırken, kadınlar 53 kiloda Özge Özbey gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde, 4 sıklette müsabakalar yapılacak.
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