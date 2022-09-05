Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 6-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, A Grubu'nda Kosova ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 20 Yaş Altı Voleybol Balkan Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak - Son Dakika

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