20 Yaş Altı Voleybol Balkan Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak - Son Dakika
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20 Yaş Altı Voleybol Balkan Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak

05.09.2022 23:18
20 Yaş Altı Voleybol Balkan Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak

Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Voleybol Balkan Şampiyonası yarın başlayacak.

Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Voleybol Balkan Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 6-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, A Grubu'nda Kosova ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Milliler ilk maçını 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.00'da Kosova, ikinci müsabakasını ise 8 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00'da Arnavutluk ile oynayacak.

Millilerin 14 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Hilmi Şahin, Özgür Benzer, Selman Ateş, Gökçen Yüksel, Alper Ayar, Yiğit Savaş Kaplan, Mert Cuci, Özgür Karababa, Berk Dilmenler, Can Koç, Doğan Karakoç, Batu Ercan Akbaba, Bahadır Kuyucu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 20 Yaş Altı Voleybol Balkan Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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