Arsenal, Aston Villa deplasmanında tek golle kazandı - Son Dakika
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Arsenal, Aston Villa deplasmanında tek golle kazandı

19.03.2022 18:07
Arsenal, Aston Villa deplasmanında tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 yendi.

Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Arsenal, 30. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle galip geldi.

Saka, Arsenal'ın Premier Lig tarihindeki 2000. golünü kaydetti. Arsenal, Manchester United (2 bin 176) ve Liverpool'dan (2 bin 2) sonra bu sayıya ulaşan üçüncü takım oldu.

Son 7 haftada 6. galibiyetini alan Arsenal, 54 puanla 4. sırada yer aldı. Aston Villa ise 36 puanla 9. sırada kaldı.

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İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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