Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Arsenal, Bournemouth\'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal, sahasında Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Bukayo Saka'nın attığı golle öne geçen Arsenal, Leandro Trossard ve Declan Rice'in golleriyle skoru tayin etti. Arsenal, puanını 83'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

04.05.2024 16:49
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İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal, sahasında Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında lider Arsenal, sahasında Bournemouth ile karşılaştı. Teknik Direktör Mikel Arteta mücadeleye, Raya, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Trossard ve Havertz 11'i ile başladı. Kırmızılar 45. dakikada Bukayo Saka penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda oyun üstünlüğünü tamamen eline alan ev sahibi devre arasına üstün girdi. Karşılıklı ataklarla geçen 2. yarıda Arsenal 70. dakikada 2. golü buldu. Declan Rice'ın pasında Leandro Trossard plase vuruşla topu filelere gönderdi. Belçikalı oyuncu 11. golüne imza attı. Bournemouth'un 73. dakikasında Semenyo ile bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası kaleci Raya'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. Hızlı gelişen Arsenal atağında Declan Rice, 90+7. dakikada sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti.

Sahadan 3-0 galip ayrılan Arsenal, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Arteta'nın öğrencileri puanını 83'e yükseltirken maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Bournemouth 48 puanla 10. sırada yer aldı. Londra ekibi gelecek hafta Manchester United'a konuk olacak. Milli futbolcu Enes Ünal, konuk ekipte 80. dakikada oyuna girdi.

Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Bukayo Saka ligde 16. golüne ulaştı. Arsenal'ın hücumdaki en önemli oyuncularından biri olan İngiliz oyuncunun 9 da asisti bulunurken, bu sezon ligde 25 gol katkısı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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