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Arsenal, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Arsenal, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti. Gabriel Jesus ve Kai Havertz'in golleriyle Arsenal liderliğe yükseldi.

Arsenal, Brighton & Hove Albion\'ı 2-0 mağlup etti
17.12.2023 - 20:07,
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.

Ligin 17. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren Londra ekibi Arsenal, Emirates Stadı'nda Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi ev sahibi ekip, 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Arsenal, 39 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 26 puanlı Brighton & Hove Albion ise 9. sırada yer aldı.

Aston Villa geriden gelerek kazandı

Sezonun istikrarlı ekiplerinden Aston Villa ise geriye düştüğü maçta, deplasmanda Brentford'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 45. dakikada Keane Lewis-Potter'ın golüyle öne geçtiği mücadelede, Aston Villa'ya 3 puan getiren golleri, 77. dakikada Alex Moreno ve 85. dakikada Ollie Watkins kaydetti. Brentford'da 71. dakikada Ben Mee, Aston Villa'da 90+7. dakikada Boubacar Kamara doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 38 puana yükselen Aston Villa üçüncü sıradaki yerini korudu. Brentford ise 19 puanla 12'nci sıraya geriledi.

Kaynak: AA
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