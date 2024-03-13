Arsenal, futbolcular için ibadet odası açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arsenal, futbolcular için ibadet odası açtı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Emirates Stadı'nda futbolcular için bir ibadet odası açtı. Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, sosyal medya hesabından bu odanın açılmasıyla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yaparak gurur duyduğunu belirtti. Elneny, bu alanın gelecekteki Arsenal oyuncularının hayatlarını değiştireceğini ve emeği geçenlere minnettar olduğunu söyledi.

13.03.2024 16:50  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Emirates Stadı'nda futbolcular için "ibadet odası" açtı.

Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, sosyal medya hesabından farklı inançlarla sahip futbolcuların ortak bir şekilde kullanabileceği bir ibadet odasının açılması ile ilgili fotoğraflı paylaşımında, "Emirates Stadı'nda oyuncu ibadet odamızın açılmış olmasından gurur duyuyorum." bilgisini verdi.

Mısırlı milli futbolcu, "Düşünmek ve dua etmek için bu alana sahip olmak gelecekteki Arsenal oyuncularının hayatlarını değiştirecek. Bunun gerçekleşmesinde çalışan personele ve emeği geçen herkese gerçekten minnettarım." sözlerini kullandı.

Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal, futbolcular için ibadet odası açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti
    18:01 Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

    Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

  • Mert Hakan Yandaş: 'Yarın aynı iştahla sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz'
    18:01 Mert Hakan Yandaş: 'Yarın aynı iştahla sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz'

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.

  • Emre Belözoğlu: '27 puanın hepsine talibiz'
    17:59 Emre Belözoğlu: '27 puanın hepsine talibiz'

    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum' dedi.

  • Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız
    17:55 Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız

    Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.

  • Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
    17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti

    Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.

  • Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında turu garantilemek istiyor
    17:47 Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında turu garantilemek istiyor

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçtaki galibiyetin rehavet yaratmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini vurguladı.

  • Ali Koç, Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesini istiyor
    17:34 Ali Koç, Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesini istiyor

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da kabul etmesi halinde 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesinin doğru olacağını düşündüklerini söyledi. Koç ayrıca FETÖ ile mücadelede Galatasaray'ı er meydanına çıkmaya çağırdı ve Türk futbolunda yaşanan manipülasyonlara dikkat çekti.

  • Ali Koç:
    17:34 Ali Koç: "Galatasaray Türk futbolu için büyük bir beka sorunudur"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif müsabakaların yanı sıra saha dışı etkenlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray Kulübü'nde kazanmak için her şeyin mubah olduğu kültür haline gelmiştir.

  • Bursaspor, Kırşehir FSK maçı için hazırlıklarını sürdürdü
    17:29 Bursaspor, Kırşehir FSK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

    Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas pres oyunları ve sınırlandırılmış alan çalışmalarıyla çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu Look at the Star Kazandı
    17:25 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu Look at the Star Kazandı

    Nevzat Avci'nin jokeyliğini yaptığı Look at the Star adlı safkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu kazandı. Koşu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi ve kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Look at the Star, 2.04.64'lük derecesiyle birincilik elde etti. Ödül töreninde tayın sahibi Birol Bulut'a kupasını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Gülnur Gülerce verdi. TJK Genel Sekreteri Gülerce, törende yaptığı konuşmada, kadınlara siyasi ve sosyal farkındalık oluşturmak adına önemli bir projeyi sergilediklerini belirtti.


17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır’ı transfer etti Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 18:06:09. #1.12#
SON DAKİKA: Arsenal, futbolcular için ibadet odası açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement