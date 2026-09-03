Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Martinelli, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al Hilal'e sattı. Al Hilal ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Martinelli, Arsenal'de 7 yılda 278 maçta 62 gol attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in 25 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal'e transfer olduğu duyuruldu.
Al Hilal'in açıklamasında, "Martinelli, takıma 4 yıllık sözleşme ile katıldı." bilgisi verildi.
Arsenal'e 2019 yılında transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiliz ekibinde geçirdiği 7 yılda tüm kulvarlarda 278 maça çıkarken 62 gol kaydetti.
Martinelli, Brezilya milli takımında da forma giydiği 27 maçta 5 gol attı.
Kaynak: AA
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