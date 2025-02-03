Arsenal Manchester City'yi paramparça etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arsenal Manchester City'yi paramparça etti

Geniş Video İzle

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Manchester City'yi 5-1 mağlup etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal, golleri Martin Odegaard, Thomas Partey, Myles Lewis-Skelly, Kai Havertz ve Ethan Nwaneri'den alarak kazandı. Manchester City'nin tek golü Erling Haaland'dan geldi.

03.02.2025 07:49  Güncelleme: 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Manchester City'yi konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.

HAALAND'IN GOLÜ YETMEDİ

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikadaEthan Nwaneri kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, 50 puana yükseldi 1 maçı eksik olan lider Liverpool ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City ise Newcastle United'ı konuk edecek.

Arsenal Manchester City\'yi paramparça etti

Manchester City FC, Martin Odegaard, Erling Haaland, Arsenal FC, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal Manchester City'yi paramparça etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    city mity dinlemezler zükeller 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:27 Türkiye Suriye’de askeri üs kuruyor Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
14:58 Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul’a geldi Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
14:47 : Van Persie çıldırdı: Tüm dünya bu skandalı konuşuyor : Van Persie çıldırdı: Tüm dünya bu skandalı konuşuyor
14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
14:26 Kalp krizi geçiren şoförü kadın yolcu kurtardı Kalp krizi geçiren şoförü kadın yolcu kurtardı
14:15 Okan Buruk, Yunus Akgün’e hayatının şokunu yaşattı Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı
14:14 Yer: Samsun AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 08:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: Arsenal Manchester City'yi paramparça etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.