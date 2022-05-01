Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi - Son Dakika
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Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi

01.05.2022 21:02
Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 35. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Arsenal, West Ham United engelini geçerek 4. sırada yer aldı.

38. dakikada Rob Holding'in golü ile Arsenal 1-0 öne geçti. West Ham'dan Jarrod Bowen 45. dakikada beraberliği getiren golü attı. Arsenal, 54. dakikada Gabriel Magalhaes'in golü ile tekrar öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal, 63 puanla 4. sırada yer aldı. West Ham United ise 52 puanla 7. sırada kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, Hamster Coin, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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