Arteta\'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatında Arsenal, oynadığı ilk 8 maçın tamamını kazanarak organizasyon tarihinde bir ilki başardı. İngiliz temsilcisi, yeni formatta ilk 8 maçını kazanan ilk takım olarak kayıtlara geçti.
Mikel Arteta'nın öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde sadece 4 gol gördü. Hücumda üretken, savunmada ise son derece disiplinli bir görüntü sergileyen Arsenal, turnuvanın en istikrarlı ekiplerinden biri oldu.
Bu sonuçlarla lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen Arsenal, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseldi. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk adayları arasında yer aldığını güçlü şekilde ortaya koydu.
