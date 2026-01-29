Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı - Son Dakika
Spor

Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
29.01.2026 12:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında Arsenal, ilk 8 maçını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu sonuçlarla lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen Arsenal, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseldi. Üstün performansı ile şampiyonluk adayları arasında yer aldığını güçlü şekilde ortaya koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatında Arsenal, oynadığı ilk 8 maçın tamamını kazanarak organizasyon tarihinde bir ilki başardı. İngiliz temsilcisi, yeni formatta ilk 8 maçını kazanan ilk takım olarak kayıtlara geçti.

EZİCİ PERFORMANS

Mikel Arteta'nın öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde sadece 4 gol gördü. Hücumda üretken, savunmada ise son derece disiplinli bir görüntü sergileyen Arsenal, turnuvanın en istikrarlı ekiplerinden biri oldu.

İLK 8 GARANTİ, DOĞRUDAN SON 16

Bu sonuçlarla lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen Arsenal, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükseldi. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk adayları arasında yer aldığını güçlü şekilde ortaya koydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Savsat06* Savsat06*:
    Tabi ki çöp poşetiSARAY hocası Okan ÇÜRÜK, belli mi olur, kulübede biraz saklanır ve birden ortaya çıkabilir !!! 24 50 Yanıtla
    Murat Biçer Murat Biçer:
    boş konuşan insanlar kendilerini rezil ederler. istatistikler yalan söylemez 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
