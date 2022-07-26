Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı - Son Dakika
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Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı

26.07.2022 14:54
Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Sivasspor ile oynayacağı Süper Kupa finaline hazırlanmak için Trabzon'a gelecek.

Süper Lig'e yeni sezona hazırlanan son şampiyon Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamladı. Slovenya'nın ardından Avusturya'da kampa giren bordo mavili ekip son antrenmanını yaptı.

Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ısınma, pas, 5'e 2, dar alan oyunları ve şut çalışması yaptı.

ARTIK HEDEF SÜPER KUPA

Trabzonspor, saat 18.00'de özel uçakla Avusturya'dan Trabzon'a hareket edecek. Bordo-mavililer 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'a karşı oynayacağı Süper Kupa final maçı hazırlıklarını Trabzon'da sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı - Son Dakika

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