Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ısınma, pas, 5'e 2, dar alan oyunları ve şut çalışması yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı - Son Dakika

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