Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası İzmir\'de düzenlenecek

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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-28 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Artistik Buz Pateni Ephesus Kupası'na farklı ülkelerden toplam 307 sporcu katılacak.
Bu arada organizasyonda buz dansı yarışlarında 14 ülkeden 21 çift, madalya mücadelesi verecek.
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