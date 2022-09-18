Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası

18.09.2022 18:58
Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası

Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

İstanbul Sancaktepe Cimnastik Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve 10 ülkeden 77 sporcunun katıldığı şampiyonada, erkekler yer aletinde Altan Doğan ve Oğuz Kağan Kaya altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda erkekler halka aletinde ise Altan Doğan birinci, Volkan Arda Hamarat ise ikinci olmayı başardı.

Kadınlar atlama masasında ise Atiye Berra Karademir gümüş madalya kazanırken, kadınlar 2011-2012 yaş kategorisi genel tasnifte ise Gülcenaz Gülen bronz madalya elde etti.

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Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası - Son Dakika

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