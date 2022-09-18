Kadınlar atlama masasında ise Atiye Berra Karademir gümüş madalya kazanırken, kadınlar 2011-2012 yaş kategorisi genel tasnifte ise Gülcenaz Gülen bronz madalya elde etti.

İstanbul Sancaktepe Cimnastik Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve 10 ülkeden 77 sporcunun katıldığı şampiyonada, erkekler yer aletinde Altan Doğan ve Oğuz Kağan Kaya altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonası - Son Dakika

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