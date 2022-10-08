Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı

08.10.2022 15:04

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci eleme yarışları sona erdi.

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci eleme yarışları sona erdi.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, 24 ülkeden 94 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Sporcular, yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.

Milli cimnastikçilerden Adem Asil, 14,125 puanıyla atlama masasında finale adını yazdırdı.

Halka aletinde 15,200 puanla birinci olan Adem Asil ile 14,850 puanla ikinci olan İbrahim Çolak finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Yer aletinde 12,650 puanıyla Sevgi Seda Kayışoğlu finalde yarışacak sporcular arasında yer aldı.

Barfikste Adem Asil 13,800 puanıyla ikinci olarak finale kaldı.

Bu sonuçlara göre iki gün süren elemelerin sonunda gösterdikleri performansla Türkiye'yi final müsabakalarında temsil edecek sporcular ile yarışacakları aletler ise şöyle oluştu:

AletlerSporcular

YerAdem Asil, Sevgi Seda Kayışoğlu

Paralel barFerhat Arıcan, Sercan Demir

Kulplu beygirFerhat Arıcan, Onur Çelik

Asimetrik paralelSevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür

Atlama masasıBilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Adem Asil

HalkaAdem Asil, İbrahim Çolak

BarfiksAdem Asil

Organizasyonun final müsabakaları yarın saat 13.30'da başlayacak.

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Kaynak: AA

Adem Asil, Mersin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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