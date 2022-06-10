Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi

10.06.2022 23:02
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli cimnastikçi finale yükseldi.

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli cimnastikçi finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentindeki organizasyonda Adem Asil halka aleti, atlama masası ve barfiks elemelerinde finale yükseldi.

Ahmet Önder, barfiks elemelerinde finale yükselirken, atlama masasında ise birinci yedek finalist oldu. Milli sporcu İbrahim Çolak da halka elemelerinde finale yükseldi. Ay-yıldızlı cimnastikçi Bilge Tarhan ise denge aleti elemelerinde finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, 12 Haziran Pazar günü finallerde mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Milli Cimnastikçi, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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