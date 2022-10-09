Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı

09.10.2022 20:22

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final müsabakaları başladı.

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final müsabakaları başladı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 7 Ekim'de başlayan organizasyonun son gününde alet finalleri, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılıyor.

Sporcular, yer, denge, halka, asimetrik paralel, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiliyor.

Eleme müsabakalarındaki performanslarının ardından finale kalan 9 milli sporcu, madalya kazanmak için yarışıyor.

Sporculardan Adem Asil yer, atlama masası, halka ve barfiks, İbrahim Çolak halka, Sevgi Seda Kayışoğlu yer ve asimetrik paralel, Ferhat Arıcan paralel bar ve kulplu beygir, Sercan Demir paralel bar, Bilge Tarhan atlama masası, Onur Çelik kulplu beygir, Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralel, Bengisu Yıldız da atlama masası finalinde Türkiye'yi temsil ediyor.

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Kaynak: AA

Mersin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı - Son Dakika
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