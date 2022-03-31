Artistik Cimnastik Dünya Kupası - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası

31.03.2022 16:37
Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İbrahim Çolak, Adem Asil ve Ferhat Arıcan finale yükseldi.

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İbrahim Çolak, Adem Asil ve Ferhat Arıcan finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de düzenlenen organizasyon elemelerle sürüyor.

Adem Asil yerde 13.666 puanla sekizinci, halka aletinde İbrahim Çolak 14.666 puanla ikinci, Adem Asil 14.633 puanla üçüncü, paralel barda Ferhat Arıcan 15.100 puanla birinci sıradan finale çıktı.

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İbrahim Çolak, Dünya Kupası, Adem Asil, Cimnastik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Kupası - Son Dakika


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