Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Ankara'da 153 sporcuyla yapıldı

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Ankara'da 153 sporcuyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlendi. 10 ilden 153 sporcu madalya mücadelesi verdi ve dereceye girenler ödüllendirildi.
Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Etimesgut ilçesinde düzenlenen şampiyonada 10 ilden 153 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Organizasyonda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Kaynak: AA
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