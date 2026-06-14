Artvin\'de Dünya Kupası Coşkusu

ARTVİN'de, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaştığı mücadele Artvin Gençlik Merkezi'nde kurulan ekrandan coşkuyla izlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele Artvin'de büyük heyecana neden oldu. Artvin Gençlik Merkezi'nde sabah erken saatlerde bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar salonu doldurarak kurulan ekranda maçı takip etti. Duvara yansıtılan maçı büyük bir heyecanla takip eden futbolseverler, ay-yıldızlı ekibe tezahüratlarla destek verdi.