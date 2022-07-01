Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda dev kayaların altında kalan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi. Kayaların altında başka araç olup olmadığı araştırılırken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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1.07.2022 09:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de heyelan: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika