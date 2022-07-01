Artvin'de heyelan: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Artvin'de heyelan: Ölü ve yaralılar var

01.07.2022 09:36
Artvin'de heyelan: Ölü ve yaralılar var

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda dev kayaların altında kalan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi. Kayaların altında başka araç olup olmadığı araştırılırken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bu sabah 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi.

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Saad Najim, Artvin, Spor, Son Dakika

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