Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kano antrenmanı yapıldı - Son Dakika
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Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kano antrenmanı yapıldı

11.08.2022 18:56
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kano antrenmanı yapıldı

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölde kano antrenmanı gerçekleştirildi.

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölde kano antrenmanı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek ve spor faaliyetlerini il genelinde yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde 6 kano sporcu su, Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda yer alan gölde kürek çekerek antrenman yaptı.

Sporcular, Durgunsu Kano Antrenörü Pınar Demirci'nin koordinesinde gölde yaklaşık 2 saat boyunca kürek çekerek yüksek irtifa idmanı gerçekleştirdi.

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alan ve Türkiye'nin "saklı cennetleri" arasında gösterilen, bahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki kano antrenmanı, turistlerin de ilgisini çekti.

Antrenman sırasında göl üzerinde, yer yer etkili olan sis de görsel şölen sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mehmet Başköylü, gazetecilere, sporun çeşitliliğini kentin her bölgesine yaymak için farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başköylü, kentte akarsu ve durgun su branşlarında faaliyetlerin devam ettiğini anlatarak, "Kentin tanıtımına katkı sağlamak için bu etkinlikleri, şehrin önemli turizm merkezlerinde yapmayı planlıyoruz. Bugünkü etkinliğimizin amacı, Borçka Karagöl'ün tanıtımına katkı sunmak, müsabakalara hazırlanan sporcularımıza farklı bir ortamda antrenman yaptırmak ve sporcularımızla birlikte aile havasında zaman geçirmekti." dedi.

Çok verimli bir antrenman gerçekleştirdiklerini dile getiren Başköylü, "Kanoda sporcularımızın adını önümüzdeki yıllarda daha çok duymaya başlayacağız. Durgun su kanosundaki çalışmaları ağırlıklı olarak Borçka baraj gölünde yapıyoruz. Bugün farklı bir ortamda çalışmamızı yaptık. Burası 1600 rakımlı bir yer. Yüksek rakımlı kampların sporcu sağlığı açısından önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Güzel bir sportif aktivite oldu"

16 yaşındaki sporcu Şevval Şatıroğlu ise 2 yıldır ilgilendiği kanonun çok eğlenceli bir spor olduğunu vurguladı.

İlk defa burada kano yaptıklarını ifade eden Şatıroğlu, "Çok güzel bir havası var. Ortam harika. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Sporculardan Nisa Yılmaz da muhteşem bir doğada spor yapmaktan çok büyük keyif aldığını aktararak, bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Romanyalı sporcu Gabriel Constantin Badea, babasının işi gereği bir süredir Artvin'de yaşadığını ve kano sporunu çok severek yaptığını anlattı.

Badea, ilk defa Karagöl'de kürek çektiğini belirterek, "Manzara çok güzeldi. Güzel bir sportif aktivite oldu. Sislerin arasında kürek çekmek bambaşka bir deneyimdi. Antrenman sırasında sis nedeniyle zaman zaman arkadaşlarımızı kaybettik. Geçekten çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kano antrenmanı yapıldı - Son Dakika

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